Bimbo operato 2 volte per un tumore al cervello che non c’era ora è in stato vegetativo

Firenze, 13 ottobre 2025 – Gli era stato diagnosticato un tumore al cervello. Invece era un' encefalite, curabile con farmaci. Ma il piccolo venne comunque operato due volte, nel 2012 e nel 2013, all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Oggi, a distanza di dodici anni, il ragazzo – che all'epoca era solo un bambino – vive in stato vegetativo e con tetraparesi spastica. La notizia è stata riportata dal Corriere Fiorentino. Bimba di 3 anni sta male. Le scoprono un tumore. Operata d'urgenza, i genitori: "Grazie a tutti di cuore" Ebbene, il tribunale di Firenze ha riconosciuto la responsabilità sanitaria e condannato l'azienda ospedaliera a risarcire la famiglia con circa 3 milioni e 700mila euro, tra danni e spese legali.

