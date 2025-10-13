Bimba di 18 mesi in carcere a Genova i Garanti dei detenuti | Individuare luoghi sicuri

Ilsecoloxix.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Stop alla presenza di bambini nelle carceri liguri": è l'appello dei garanti dei detenuti di Genova e della Liguria, Marco Cafiero e Doriano Saracino, che intervengono sul caso della bambina di 18 mesi in carcere con la madre a Genova Pontedecimo. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

bimba di 18 mesi in carcere a genova i garanti dei detenuti individuare luoghi sicuri

© Ilsecoloxix.it - Bimba di 18 mesi in carcere a Genova, i Garanti dei detenuti: “Individuare luoghi sicuri”

In questa notizia si parla di: bimba - mesi

Salerno, bimba di 4 mesi positiva alla cocaina: il padre la porta via dall’ospedale e fugge

Al Gaslini rimosso con successo rarissimo tumore al cuore a bimba di 20 mesi

Al Gaslini rimosso con successo rarissimo tumore al cuore a bimba di 20 mesi

bimba 18 mesi carcereBimba 18 mesi in carcere con mammaa Pontedecimo, Uilpa 'politica intervenga' - "Una bambina di un anno e mezzo è finita tra i detenuti nel carcere di Genova Pontedecimo perché sua mamma è stata arrestata nell'ambito dell'operazione contro una banda del crack nel capoluogo ligure ... Scrive rainews.it

bimba 18 mesi carcereBimba in carcere con la madre arrestata per traffico di crack, intervengono i garanti dei detenuti - I garanti dei detenuti di Genova e della Liguria, Marco Cafiero e Doriano Saracino, intervengono sul caso della bimba di 18 mesi in carcere a Pontedecimo con la madre, arrestata nei giorni sco ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bimba 18 Mesi Carcere