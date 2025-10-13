Bimba di 18 mesi in carcere a Genova i Garanti dei detenuti | Individuare luoghi sicuri

"Stop alla presenza di bambini nelle carceri liguri": è l'appello dei garanti dei detenuti di Genova e della Liguria, Marco Cafiero e Doriano Saracino, che intervengono sul caso della bambina di 18 mesi in carcere con la madre a Genova Pontedecimo. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Bimba di 18 mesi in carcere a Genova, i Garanti dei detenuti: “Individuare luoghi sicuri”

Trovata nel lettino in arresto cardiaco, muore bimba di pochi mesi Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Africana arrestata e in carcere con figlia di 18 mesi trasferita a Icam Torino - E’ stata trasferita all’Icam di Torino la donna africana arrestata e finita in carcere a Genova nella casa circondariale femminile di Pontedecimo insieme alla sua bambina di 18 mesi. ligurianotizie.it scrive

Bimba 18 mesi in carcere con mammaa Pontedecimo, Uilpa 'politica intervenga' - "Una bambina di un anno e mezzo è finita tra i detenuti nel carcere di Genova Pontedecimo perché sua mamma è stata arrestata nell'ambito dell'operazione contro una banda del crack nel capoluogo ligure ... Si legge su rainews.it

Bimba in carcere con la madre arrestata per traffico di crack, intervengono i garanti dei detenuti - I garanti dei detenuti di Genova e della Liguria, Marco Cafiero e Doriano Saracino, intervengono sul caso della bimba di 18 mesi in carcere a Pontedecimo con la madre, arrestata nei giorni sco ... Lo riporta msn.com