Bimba di 18 mesi in carcere a Genova i Garanti dei detenuti | Individuare luoghi sicuri

Ilsecoloxix.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Stop alla presenza di bambini nelle carceri liguri": è l'appello dei garanti dei detenuti di Genova e della Liguria, Marco Cafiero e Doriano Saracino, che intervengono sul caso della bambina di 18 mesi in carcere con la madre a Genova Pontedecimo. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

