Bilancio siciliano ricchi di parole e poveri di spesa
C’è sempre un che di poetico nella contabilità pubblica siciliana: somme tonde, entusiasmi smisurati e risultati minuscoli. A Messina arrivano seicento bonus bebè da mille euro ciascuno — un “incentivo alla speranza” in una città dove le culle si svuotano più in fretta degli uffici. Mille euro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Bilancio positivo per l'iniziativa che si è svolta a piazza Castelnuovo, davanti al Teatro Politeama nel centro del capoluogo siciliano ed è durata quattro giorni nonostante le critiche della vigilia
