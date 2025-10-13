Bilancio siciliano ricchi di parole e poveri di spesa

Messinatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è sempre un che di poetico nella contabilità pubblica siciliana: somme tonde, entusiasmi smisurati e risultati minuscoli. A Messina arrivano seicento bonus bebè da mille euro ciascuno — un “incentivo alla speranza” in una città dove le culle si svuotano più in fretta degli uffici. Mille euro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

