Biglietti Napoli Inter al via la seconda fase | dove acquistare i tagliandi per la trasferta al Maradona
Inter News 24 Biglietti Napoli Inter: inizia la seconda fase di vendita per la sfida del 25 ottobre. I nerazzurri si batteranno sul campo dei campioni d’Italia. Mentre l’Italia si prepara per l’incontro delle qualificazioni al Mondiale 2026 contro Israele, il Napoli si concentra sulla ripresa del campionato di Serie A e sulla prossima grande sfida contro i nerazzurri. La squadra di Antonio Conte si prepara ad affrontare l’Inter sabato 25 ottobre allo Stadio Maradona, in quella che si preannuncia una partita cruciale per entrambe le formazioni, con il Napoli che mira a consolidare la sua posizione in cima alla classifica e l’Inter che cerca punti per continuare la sua corsa al vertice. 🔗 Leggi su Internews24.com
UFFICIALE – Da oggi in vendita i biglietti di Napoli/Inter (Fase 2) - A partire dalle ore 12:00 di mercoledì 8 ottobre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Inter, match che si disputerà sabato 25 Ottobre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Segnala ilnapolionline.com
Napoli-Inter, al via la vendita dei biglietti: date, fasi, prezzi e tutte le informazioni utili - La vendita dei biglietti per Napoli–Inter partirà mercoledì 8 ottobre 2025 alle ore 12:00 e si articolerà in tre fasi distinte, come comunicato ufficialmente dalla SSC Napoli. Segnala gonfialarete.com