Biennale di scultura di salgemma del museo di arte contemporanea sottosale incontro col Parco delle Madonie
Il commissario dell'Ente Parco delle Madonie Salvatore Caltagirone ha incontrato la delegazione di scultori provenienti dalla miniera di Salgemma di Wieliczka (Cracovia, Polonia) in visita al Museo di Arte Contemporanea Sottosale di Raffo a Petralia Soprana.
Biennale internazionale di scultura di salgemma, festa sulle Madonie
Presentata l'edizione numero sette della Biennale internazionale di scultura di salgemma: "Riconoscenza a Madre Natura"
VII Biennale Internazionale di Scultura di Salgemma Dal 10 al 19 ottobre Borgo Raffo - Museo Arte Contemporanea Sotto Sale #PetraliaSoprana #Palermo
È iniziata ufficialmente il 9 ottobre, presso Palazzo Pucci Martinez, sede dell'Ente Parco delle Madonie, la settima edizione della Biennale Internazionale di Scultura di Salgemma quest'anno avente pe
