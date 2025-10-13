Biennale di Messina scoppia la polemica | Un’occasione mancata così si svaluta la cultura
La Biennale d’Arte di Messina, inaugurata lo scorso 27 settembre con il sostegno del Comune, della Città Metropolitana e della Fondazione Messina per la Cultura, si è trasformata in pochi giorni in un caso politico.Ad aprire la polemica è Francesco Capria, segretario del Circolo Pd Iv. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: biennale - messina
Domani ore 20:00 Palazzo dei Leoni - Provincia #cinema #teatro #biennaledimessina #biennaledimessina2025 #arte #cultura - facebook.com Vai su Facebook
Nel basket italiano scoppia il caso degli adesivi in campo. Messina: “Siamo andati oltre l’immaginabile” - Non stiamo parlando di abbonamenti o biglietti nominali, ma di sicurezza. ilfattoquotidiano.it scrive