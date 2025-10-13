Roma, 13 ott – Giornata campale per i destini del Medio Oriente e della pace a Gaza. Dopo il cessate il fuoco degli scorsi giorni, sono stati liberati gli ultimi ostaggi in mano ad Hamas e – da parte opposta – scarcerati circa duemila palestinesi. Nel pomeriggio la firma degli accordi a Sharm el-Sheikh, presente tra i diversi leader mondiali anche Giorgia Meloni. Ma in mattinata la scena se l’è presa tutta Donald Trump con un lungo discorso alla Knesset, il parlamento israeliano. Il discorso di Trump alla Knesset. Ci troviamo a Gerusalemme, città contesa, almeno in teoria, dove Trump si vanta di aver riportata l’ambasciata statunitense. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - “Bibi la guerra è finita”: Trump, Israele e la pace nel Medio Oriente tra discorsi di facciata e rapporti di forza