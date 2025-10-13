Bibi la guerra è finita | Trump Israele e la pace nel Medio Oriente tra discorsi di facciata e rapporti di forza
Roma, 13 ott – Giornata campale per i destini del Medio Oriente e della pace a Gaza. Dopo il cessate il fuoco degli scorsi giorni, sono stati liberati gli ultimi ostaggi in mano ad Hamas e – da parte opposta – scarcerati circa duemila palestinesi. Nel pomeriggio la firma degli accordi a Sharm el-Sheikh, presente tra i diversi leader mondiali anche Giorgia Meloni. Ma in mattinata la scena se l’è presa tutta Donald Trump con un lungo discorso alla Knesset, il parlamento israeliano. Il discorso di Trump alla Knesset. Ci troviamo a Gerusalemme, città contesa, almeno in teoria, dove Trump si vanta di aver riportata l’ambasciata statunitense. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: bibi - guerra
La guerra larga di Bibi: governo Huthi abbattuto. «Turchia? Come Hamas»
Iddo Netanyahu, il fratello di Bibi scuote l’Occidente con la sua versione della guerra contro Hamas
L’invasione di Gaza City: «È la guerra di Bibi». I racconti: «Ho visto una bimba senza testa»
Trump e Bibi provano la tregua a Gaza per colpire Teheran Israele non può né finire né proseguire la guerra senza implodere. Netanyahu, con copertura americana, potrebbe promuovere una tregua a Gaza per colpire l’Iran e placare la discordia interna. - facebook.com Vai su Facebook
Trump: "Qatar grande alleato Usa, Bibi stia attento" #israele #guerra #gaza #qatar #doha #15settembre - X Vai su X
Netanyahu all’ONU: “Con Hamas non abbiamo ancora finito”/ “Guerra può finire oggi, ma alle nostre condizioni” - Nel suo discorso all'ONU, Netanyahu ha promesso di non arrendersi ad Hamas: la guerra contro i terroristi continuerà fino alla pace in Medio Oriente È stato un lungo discorso quasi interamente ... Si legge su ilsussidiario.net