Bibbiena stravince Tomasi testa a testa a Chitignano

Con il 57,83 per cento Alessandro Tomasi vince a Bibbiena. Nel comune casentinese, Giani ha ottenuto il 39,73 per cento dei voti mentre Antonella Bundu si è fermata a 2,44.Sempre in Casentino, a Chitignano, il testa a testa sui due candidati si è concluso con la vittoria di Giani poco più di un. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

