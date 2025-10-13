Bibbiena scontro tra due auto | due uomini feriti trasportati in ospedale in codice 2

È stato attivato alle ore 12:48 l’intervento del 118 della ASL Toscana Sud Est per un incidente avvenuto in località Ferrantina, nel comune di Bibbiena, che ha coinvolto due automobili. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Bibbiena e della Pubblica Assistenza del Casentino con infermiere a bordo, insieme alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco. Due uomini, di 87 e 57 anni, sono rimasti feriti e sono stati trasportati all’ospedale di Bibbiena in codice 2. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it

