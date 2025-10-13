Bertrand Cottet-Sonnery chi è il dottore che opererà Bremer Tutti i dettagli dopo il nuovo infortunio del difensore della Juventus

Bertrand Cottet-Sonnery, chi è il dottore che opererà Bremer dopo il nuovo infortunio del difensore della Juventus. Tutti i dettagli. Un destino crudele, un calvario che si ripete. L’infortunio di Gleison Bremer, che lo costringerà a un nuovo, lungo stop per una lesione al menisco, riapre una ferita dolorosa. E, come un anno fa, la speranza della Juventus è affidata alle mani dello stesso uomo: il professor Bertrand Cottet-Sonnery. Il difensore brasiliano, come comunicato dal club, verrà operato nelle prossime ore per una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro. QUI: Bremer e un nuovo stop che può rimescolare le carte di Tudor: ci sarà un cambiamento? Riavvolgiamo il nastro dello scorso anno, ecco cosa fece Thiago Motta dopo il suo infortunio Cottet-Sonnery, il “chirurgo di fiducia” della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bertrand Cottet-Sonnery, chi è il dottore che opererà Bremer. Tutti i dettagli dopo il nuovo infortunio del difensore della Juventus

In questa notizia si parla di: bertrand - cottet

Chi è il dottor Cottet-Sonnery, ha già operato Bremer e Cabal - Il chirurgo ortopedico di fama mondiale è già intervenuto in occasione dei precedenti infortuni dello stesso Bremer e di Cabal. Da ilbianconero.com

« C'est une machine » : Loïs Boisson racontée par Bertrand Sonnery-Cottet, le chirurgien qui l'a opérée - Cottet, chirurgien orthopédique spécialisé dans la chirurgie ligamentaire, a opéré Loïs Boisson le 23 mai 2024 à la suite de sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. msn.com scrive