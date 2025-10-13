« Caro sindaco, ho appreso con sconcerto che il Partito Democratico e Verdi-Sinistra hanno proposto la candidatura della Global Sumud Flotilla per il prossimo Ambrogino d’Oro, l’onorificenza destinata da Milano (quindi da tutti i milanesi) ai cittadini che, con impegno civico, hanno dato lustro alla città. Questa iniziativa è gravemente inopportuna e profondamente offensiva per il significato che l’onorificenza dovrebbe conservare: premiare chi, con impegno autentico, ha onorato la città di Milano». Ambrogino alla Flotillia? La Bernardini de Pace pronta a restituire il suo e Sala.. Lo ha scritto, in una lettera indirizzata al sindaco Giuseppe Sala, l’avvocato Annamaria Bernardini de Pace, che anni fa era stata premiata con l’Ambrogino d’oro, la massima onorificenza della città. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bernardini de Pace sul piede di guerra: se danno l’Ambrogino alla Flotillia restituirò il mio. Sindaco avvisato…