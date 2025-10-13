Bernardini de Pace sul piede di guerra | se danno l’Ambrogino alla Flotillia restituirò il mio Sindaco avvisato…
« Caro sindaco, ho appreso con sconcerto che il Partito Democratico e Verdi-Sinistra hanno proposto la candidatura della Global Sumud Flotilla per il prossimo Ambrogino d’Oro, l’onorificenza destinata da Milano (quindi da tutti i milanesi) ai cittadini che, con impegno civico, hanno dato lustro alla città. Questa iniziativa è gravemente inopportuna e profondamente offensiva per il significato che l’onorificenza dovrebbe conservare: premiare chi, con impegno autentico, ha onorato la città di Milano». Ambrogino alla Flotillia? La Bernardini de Pace pronta a restituire il suo e Sala.. Lo ha scritto, in una lettera indirizzata al sindaco Giuseppe Sala, l’avvocato Annamaria Bernardini de Pace, che anni fa era stata premiata con l’Ambrogino d’oro, la massima onorificenza della città. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: bernardini - pace
Raoul bova e annamaria bernardini de pace: la verità sulla lettera dell’amante
“Lo ha detto lei”. Raoul Bova, la rivelazione di Bernardini De Pace. Vengono fuori cose bruttissime
“Scoppiata in lacrime”. Raoul Bova, la rivelazione choc di Bernardini De Pace
Ambrogino alla Flotilla, Bernardini de Pace scrive a Sala: “Se Milano la premierà restituirò il mio” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/13/news/ambrogino_flotilla_bernardini_de_pace_sala-424910389/?ref=twhl… - X Vai su X
Premiato progetto di Bernardini de Pace contro violenza alle donne https://www.corrierenazionale.net/2025/10/12/premiato-progetto-di-bernardini-de-pace-contro-violenza-alle-donne/ Al Circo Massimo “Cavalli a Roma Respet” spettacolo di teatro equestre ne - facebook.com Vai su Facebook
Bernardini de Pace incastra Sala: "Se premia la Flotilla restituisco il mio Ambrogino d'Oro" - "Se la indecorosa candidatura della Flotilla per ricevere l'Ambrogino d'Oro dovesse essere accolta, comunico sin d'ora la mia ... Riporta iltempo.it
Bernardini de Pace scrive a Sala: «Se verrà assegnato l'Ambrogino d'oro alla Flotilla io restituirò pubblicamente il mio» - La risposta dell'ufficio del sindaco: «La competenza è del consiglio comunale» ... Secondo msn.com