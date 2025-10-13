Bernardini de Pace incastra Sala | Ambrogino a Flotilla? Restituisco il mio
"Se la indecorosa candidatura della Flotilla per ricevere l'Ambrogino d'Oro dovesse essere accolta, comunico sin d'ora la mia volontà di restituire pubblicamente l'Ambrogino d'Oro che ho ricevuto con orgoglio anni fa". Lo scrive "con rispetto" ma anche "con ferma indignazione" l'avvocato Annamaria Bernardini de Pace in una lettera inviata al sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Nella missiva, l'avvocata matrimonialista, premiata nel 2015 per il suo impegno "sul fronte dei diritti civili", oltre che per il suo "ruolo prezioso cittadino e nazionale nell'attuazione della costituzione, del progresso sociale e della libertà", spiega: "Ho appreso con sconcerto che il Partito Democratico e Verdi-Sinistra hanno proposto la candidatura della Global Sumud Flotilla per il prossimo Ambrogino d'Oro, l'onorificenza destinata da Milano (quindi da tutti i milanesi) ai cittadini che, con impegno civico, hanno dato lustro alla città". 🔗 Leggi su Iltempo.it
