BergamoScienza la musica incontra la scienza nel viaggio di Contaminazioni Contemporanee

Ecodibergamo.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il festival musicale, inserito nella programmazione ufficiale di «BergamoScienza» porterà dal 17 al 19 ottobre grandi nomi del panorama musicale contemporaneo e un omaggio speciale a Arvo Pärt. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

bergamoscienza la musica incontra la scienza nel viaggio di contaminazioni contemporanee

© Ecodibergamo.it - «BergamoScienza», la musica incontra la scienza nel viaggio di «Contaminazioni Contemporanee»

In questa notizia si parla di: bergamoscienza - musica

bergamoscienza musica incontra scienza«BergamoScienza», la musica incontra la scienza nel viaggio di «Contaminazioni Contemporanee» - Un percorso tra due discipline all’apparenza così lontane che si trasforma, come succede nella nostra città, i ... ecodibergamo.it scrive

bergamoscienza musica incontra scienza«BergamoScienza», la scienza si fa scuola e coinvolge centinaia di studenti da tutta Italia - E poi c’è « BergamoScienza », il festival ... Da ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Bergamoscienza Musica Incontra Scienza