Bergamo verso il gemellaggio con Gerico | Amicizia semente di pace

Bergamonews.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Bergamo e il Comune di Gerico hanno firmato la lettera d’intenti per la sottoscrizione del Patto di Gemellaggio tra le due città, che verrà formalizzato a conclusione delle procedure autorizzative previste dai rispettivi Stati. Il documento è stato sottoscritto dalla sindaca di Bergamo Elena Carnevali e dal sindaco di Gerico  Abdikarim Sedir nella mattinata di lunedì 13 ottobre all’Aula consiliare di Palazzo Frizzoni. La sindaca Carnevali ha affermato: “Quella di oggi è una giornata importante alla luce degli sviluppi della situazione in Medio Oriente, a cominciare dal rilascio degli ostaggi israeliani da parte di Hamas. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

bergamo verso il gemellaggio con gerico amicizia semente di pace

© Bergamonews.it - Bergamo verso il gemellaggio con Gerico: “Amicizia semente di pace”

In questa notizia si parla di: bergamo - verso

Ferragosto a Bergamo, verso il tutto esaurito nei ristoranti e in hotel

Zingonia si svuota per la pausa: in 14 con le nazionali. Stadio di Bergamo verso il sold out

Zingonia si svuota: in 14 con le nazionali, Scamacca compreso. Stadio di Bergamo verso il sold out

Bergamo gemellata con Gerico, accordo nel nome della pace - Il sindaco della cittadina cisgiordana: "Per pace duratura servono i due stati" ... Riporta rainews.it

bergamo verso gemellaggio gericoBergamo si gemella alla città palestinese di Gerico - Saranno presenti fra gli altri i due sindaci Elena Carnevali e Salem Ghrouf e l’assessora alla Pace Marzia Marchesi. Si legge su ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Bergamo Verso Gemellaggio Gerico