Il Comune di Bergamo e il Comune di Gerico hanno firmato la lettera d’intenti per la sottoscrizione del Patto di Gemellaggio tra le due città, che verrà formalizzato a conclusione delle procedure autorizzative previste dai rispettivi Stati. Il documento è stato sottoscritto dalla sindaca di Bergamo Elena Carnevali e dal sindaco di Gerico Abdikarim Sedir nella mattinata di lunedì 13 ottobre all’Aula consiliare di Palazzo Frizzoni. La sindaca Carnevali ha affermato: “Quella di oggi è una giornata importante alla luce degli sviluppi della situazione in Medio Oriente, a cominciare dal rilascio degli ostaggi israeliani da parte di Hamas. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Bergamo verso il gemellaggio con Gerico: “Amicizia semente di pace”