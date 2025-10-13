Bergamo senso unico in via San Tomaso de’ Calvi | sarà così fino a luglio 2026 - Tutte le info

VIABILITÀ. Dal 15 ottobre sarà istituito il senso unico in via San Tomaso de’ Calvi a Bergamo, fino alla conclusione del cantiere Rfi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

bergamo senso unico viaBergamo, via San Tomaso a senso unico dal 15 ottobre fino a luglio 2026, con quindici posti auto e corsia ciclabile. I percorsi alternativi - Le nuove misure viabilistiche per ridurre il traffico soprattutto in via Ruspini, legati al cantiere del raddoppio ferroviario. Riporta bergamo.corriere.it

