Bergamo è Capitale europea dello sport 2027 | Esempio lodevole con impianti di pregio

Bergamo. È giunta domenica 13 ottobre la comunicazione di ACES, Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport, che ufficializza il riconoscimento di Bergamo Capitale Europea dello Sport 2027. Così com’è scritto nella lettera, la nostra città ha raggiunto questo prestigioso obiettivo dando “un esempio lodevole di promozione dello sport per tutti, come mezzo per migliorare la salute, favorire l’integrazione sociale, facilitare l’istruzione e promuovere il rispetto, tutti elementi in linea con gli obiettivi fondamentali di ACES.” Bergamo, si legge ancora, “ha inoltre dimostrato una politica sportiva esemplare, vantando impianti sportivi di pregio, programmi ben strutturati e una vasta gamma di attività. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Bergamo è Capitale europea dello sport 2027: “Esempio lodevole con impianti di pregio”

In questa notizia si parla di: bergamo - capitale

Bergamo torna capitale del folclore con un tripudio di culture da tutto il mondo

Bergamo è lontana, tra aspettative alte e la pressione della Capitale: le sfide di Gasperini a Roma

Bergamo capitale del folclore europeo. In città i 5 giorni dell’Europeade 2026

SIAMO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT 2027. E’ giunta oggi la comunicazione di ACES che definisce Bergamo “un esempio lodevole di promozione dello sport per tutti, come mezzo per migliorare la salute, favorire l’integrazione sociale, facilitare l’istruz - X Vai su X

Il 16 ottobre, l’ex Monastero di Astino di Bergamo ospiterà la prima conferenza europea sulle Comunità energetiche rinnovabili, un evento che farà della nostra città la capitale europea della transizione verde. - facebook.com Vai su Facebook

È ufficiale: Bergamo è Capitale europea dello sport 2027 - È giunta a comunicazione da ACces, la Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport. Scrive ecodibergamo.it

Forme compie 10 anni: Dal 24 al 26 ottobre Bergamo capitale europea dei formaggi - Dal 24 al 26 ottobre 2025 Bergamo ospita Progetto Forme , evento dedicato all’arte casearia italiana. Riporta italiaatavola.net