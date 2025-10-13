Bergamo dopo lo scandalo formazione gli stipendi non arrivano

Ilfattoquotidiano.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è mai stato facile lavorare nelle “Opere di bene” di Daniele Nembrini dedicate alla formazione professionale. Lo sanno alla perfezione decine tra le centinaia di dipendenti fissi e collaboratori che negli anni hanno dovuto fronteggiare le imposizioni e le sfuriate dell’imprenditore e manager di Bergamo, vicino alla Curia e a CL, che dal 3 luglio 2024 è indagato insieme ad altre 11 persone per vari reati tra i quali malversazione, falsi in atti e bilanci delle Fondazioni San Michele Arcangelo e Ikaros, cariche che ha lasciato lo scorso anno. Ma a parte alcuni periodi nei quali arrivavano in ritardo, stipendi e collaborazioni erano sempre pagati, anche se spesso con voci decurtate od omesse, nonostante per anni le famiglie degli studenti continuassero a sborsare rette di migliaia di euro l’anno per ogni iscritto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

bergamo dopo lo scandalo formazione gli stipendi non arrivano

© Ilfattoquotidiano.it - Bergamo, “dopo lo scandalo formazione gli stipendi non arrivano”

In questa notizia si parla di: bergamo - dopo

Dopo una rissa, ordinanza di chiusura di 30 giorni per un bar del centro di Bergamo

Bergamo, quattro giorni di festa dedicati al riscatto dopo il carcere

Bergamo: investita dall’auto in retromarcia, muore dopo tre giorni

bergamo dopo scandalo formazioneLeggi tutto il numero - Sisi e Trump rilasceranno dichiarazioni per illustrare gli obiettivi del vertice e i prossimi passi necessari per garantire la pace e agevolare le ... Da ilfattoquotidiano.it

bergamo dopo scandalo formazioneBergamo, altro che formazione gratis: le famiglie pagavano 1,5 milioni l’anno - Oltre a incassare decine di milioni di contributi pubblici girati a comprare un patrimonio immobiliare da 6 milioni per la propria famiglia, secondo alcune ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Bergamo Dopo Scandalo Formazione