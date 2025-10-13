Non è mai stato facile lavorare nelle “Opere di bene” di Daniele Nembrini dedicate alla formazione professionale. Lo sanno alla perfezione decine tra le centinaia di dipendenti fissi e collaboratori che negli anni hanno dovuto fronteggiare le imposizioni e le sfuriate dell’imprenditore e manager di Bergamo, vicino alla Curia e a CL, che dal 3 luglio 2024 è indagato insieme ad altre 11 persone per vari reati tra i quali malversazione, falsi in atti e bilanci delle Fondazioni San Michele Arcangelo e Ikaros, cariche che ha lasciato lo scorso anno. Ma a parte alcuni periodi nei quali arrivavano in ritardo, stipendi e collaborazioni erano sempre pagati, anche se spesso con voci decurtate od omesse, nonostante per anni le famiglie degli studenti continuassero a sborsare rette di migliaia di euro l’anno per ogni iscritto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bergamo, “dopo lo scandalo formazione gli stipendi non arrivano”