Beqiraj l’estero chiama di nuovo | nel 2023 fu vicino al Leeds

Il club allora di Radrizzani aveva già organizzato un provino Tante offerte per David Beqiraj, attaccante albanese attualmente svincolato. Nel 2023, quando era ancora minorenne, il 19enne fu a un passo dal trasferirsi in Inghilterra, precisamente al Leeds. L’operazione saltò in prossimità del traguardo, per il cambio di strategia del club allora ancora nelle mani di Radrizzani. – Calciomercato.it Il Leeds era appena retrocesso in Championship, inoltre poco dopo avvenne il cambio di proprietà. Per Beqiraj era già stato organizzato anche un provino, ma il trasferimento si è bloccato definitivamente e così il ragazzo è rimasto senza squadra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

