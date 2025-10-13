Bentornato Alessio Dionisi finisce qui l’avventura di Pagliuca Cambio sulla panchina azzurra

Empoli, 13 ottobre 2025 – Finisce qui l’avventura di Guido Pagliuca sulla panchina dell’ Empoli. Oggi, infatti, sarà con ogni probabilità il giorno dell’ufficialità del ritorno al timone della squadra azzurra di Alessio Dionisi. Questa alla fine la scelta della società che durante la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali ha riflettuto attentamente su questa prima parte di stagione e su un feeling probabilmente mai realmente sbocciato con un tecnico, per la verità, fortemente voluto in estate. Un allenatore che incarnava il profilo giusto, emergente ambizioso e bravo a lavorare con i giovani, a cui affidarsi per la ricostruzione di un gruppo totalmente rinnovato dopo l’ultima retrocessione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

