Bentornato Alessio Dionisi finisce qui l’avventura di Pagliuca Cambio sulla panchina azzurra
Empoli, 13 ottobre 2025 – Finisce qui l’avventura di Guido Pagliuca sulla panchina dell’ Empoli. Oggi, infatti, sarà con ogni probabilità il giorno dell’ufficialità del ritorno al timone della squadra azzurra di Alessio Dionisi. Questa alla fine la scelta della società che durante la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali ha riflettuto attentamente su questa prima parte di stagione e su un feeling probabilmente mai realmente sbocciato con un tecnico, per la verità, fortemente voluto in estate. Un allenatore che incarnava il profilo giusto, emergente ambizioso e bravo a lavorare con i giovani, a cui affidarsi per la ricostruzione di un gruppo totalmente rinnovato dopo l’ultima retrocessione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: bentornato - alessio
Ogni promessa è debito, bentornato nella scuola di #Amici25 Alessio! - X Vai su X
La comunità di San Biagio ha accolto il nuovo parroco don Federico Emaldi e don Alessio Baggetto nella Messa presieduta dall'arcivescovo Lorenzo Dal nuovo parroco un appello dal cuore: "Abbiate pazienza. Non saremo sempre dappertutto. Non farem - facebook.com Vai su Facebook
Dionisi: "Non si poteva presentare in Serie A il Sassuolo senza la continuità di Berardi" - L'ex allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha raccontato un retroscena dedicato a Domenico Berardi nel corso del suo intervento su Radio TV Serie A: "Domenico io lo vedevo da fuori prima di ... tuttomercatoweb.com scrive
Dionisi: "Qualche rumors col Napoli c'è stato. C'era grande stima per me, non posso smentirlo" - Alessio Dionisi, ex tecnico di Palermo e Sassuolo, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli concede davvero poco all’avversario. Da tuttomercatoweb.com