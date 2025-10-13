Benigni salvato da TeleMeloni | la società dell’attore evita il rosso in bilancio grazie alla Rai

“La vita è bella”, ma anche “Mamma Rai”, per Roberto Benigni: incredibile ma vero, perché proprio con l’arrivo di un governo di destra l’attore premio Oscar vede le casse della sua società salvate proprio da TeleMeloni. Strane parabole della vita artistica dell’attore che, proprio in Rai, grazie a Renzo Arbore, conquisto popolarità tra gli italiani. Secondo quanto riportato da Open, la società Melampo, gestita da Roberto Benigni e dalla moglie Nicoletta Braschi, non ha intascato nemmeno un euro di utili nell’ultimo anno, a causa di ricavi in forte calo e utili ai minimi storici. Benigni, la moglie e i bilanci della società Melampo: Non ci resta che piangere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

