Tempo di lettura: 2 minuti Anche se gli indizi erano già tantissimi, il 4-0 del Benevento al Team Altamura (LEGGI QUI) ha messo in evidenza un concetto supportato anche dai numeri: c’è una squadra giallorossa (brillante) in formato casalingo e una timida ed a volte svogliata da trasferta. Nel suo fortino Maita e soci fino ad ora non hanno lasciato nulla agli avversari vincendo tutte le gare disputate, sintomo che nella sua “comfort zone” dell’impianto di via Santa Colomba i giallorossi riescono ad esprimere quasi al massimo il loro enorme potenziale. Però, è banale dirlo, i campionati si vincono soprattutto facendo punti in trasferta dove il Benevento sta trovando delle difficoltà (già due i ko). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, ora esci dalla comfort zone