Benevento LibrAria per rilanciare la cultura a favore dei giovani

Tempo di lettura: 2 minuti " Vogliamo essere un germe per lo sviluppo per la persona e per la comunità" – Presso la Biblioteca Comunale "Giuseppina Luongo Bartolini" a Palazzo Paolo V, l'assessore comunale alla Cultura, Antonella Tartaglia Polcini, ha presentato la III edizione di "Benevento LibrAria", illustrandone le finalità con quelle parole. Non solo la Biblioteca comunale come location per gli appuntamenti di questa III Edizione, ma anche la Sala della Biblioteca Pacca dell'Arciodiocesi, all' Archivio di Stato e le biblioteche, luoghi della cultura simboli cittadini: ci saranno le quattro librerie aderenti al Patto locale per la cultura che accoglieranno la presentazione dei libri come la condizione femminile, o altri filoni tematici raccontando storie di donne coraggiose, ma anche temi classici, storie intergenerazionali.

Il 18 aprile alle ore 18:00 appuntamento con Benevento Libraria: Dialogo tra Gerardo Canfora e Giuseppe Lupo Palazzo Paolo V - Sala Antico Teatro- Corso Garibaldi Vi aspettiamo! Vai su Facebook

