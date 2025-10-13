Benessere mentale | con Reset Virgin Active invita a fermarsi e ritrovare spazio per sé

I l tempo per sé sembra essere diventato un lusso. E in Italia cresce il bisogno di alleggerire la mente: quasi 6 italiani su 10 vorrebbero ridurre ansia e stress, ma la vita quotidiana lascia poco spazio al recupero mentale. Per questo, in occasione del World Mental Health Day, Virgin Active ha lanciato “Virgin Active Reset”, un progetto dedicato alla consapevolezza e alla cura del benessere mentale. Giornata della Salute mentale: 7 piccoli gesti quotidiani per nutrirla X Tempo personale: una risorsa sempre più scarsa. Secondo l’ Istat, gli italiani hanno a disposizione solo 4 ore e 54 minuti al giorno di tempo libero, meno di altri Paesi europei. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Benessere mentale: con “Reset”, Virgin Active invita a fermarsi e ritrovare spazio per sé

Respirare bene influisce profondamente sulla salute della pelle e su quella mentale. Di qui l'importanza di riscoprire il respiro come primo gesto di benessere (e bellezza)

Il benessere mentale priorità per Perugia, Al via lo psicologo cittadino: riunioni nei territori e terapie individuali

Il workout del benessere mentale: 5 esercizi semplici (ma rivoluzionari) per riportare equilibrio dentro e fuori di sé - In un’Italia sempre più ansiosa e stressata, Virgin Active lancia «Reset»: un invito concreto a fermarsi, respirare e rimettere al centro il proprio benessere mentale. vanityfair.it scrive

