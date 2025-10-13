Bellissimo Prato è l’ora di sognare davvero
Prato 2 Vivi Altotevere Sansepolcro 1 Prato (3-4-1-2): Fantoni; Berizzi, Risaliti, Corsa (dal 59’ Drapelli); Cesari (dal 77’ Limberti), Cela, Atzeni (dal 53’ Rinaldini), Zanon (dal 53’ D’Orsi); Greselin; Gioè, Rossetti (dal 91’ Boccardi). A disposizione Furghieri, Iacoponi, Verde, Mencagli. All. Venturi. Sansepolcro (4-3-3): Bambara; Omohonria, Fumanti, Borgo, Andreani (dall’82’ Salis); Massai, Gennaioli (dal 91’ Fabozzi), Alagia (dall’85’ Brizzi); Barculli (dal 68’ Cerbella), Bocci, Belli. A disposizione Ermini, Mentirai, Innocentini, Petricci, Pieracci. All. Ciampelli. Arbitro: Rinaldi di Novi Ligure, assistenti Botto di Genova e Gentilezza di Civitavecchia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In classe quinta abbiamo letto e ammirato il bellissimo e poetico albo illustrato "Vedere il giorno". I miei bambini si sono ispirati ai fiori rappresentati nel libro per creare il loro particolare prato fiorito.