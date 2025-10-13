Bellazzini | All’inizio un po’ di fatica Bene la ripresa La vittoria è meritata

Sesto risultato utile consecutivo. Terza vittoria consecutiva. Dopo una mezz’oretta "di poca brillantezza", il Siena è tornato il ‘solito’ Siena e, grazie alle reti di Vari e Lipari, ha archiviato con un successo anche la pratica Cannara, tenendosi stretto il primo posto in classifica. "Nei primi minuti di gara arrivavamo sempre dopo, non eravamo puliti da dietro – ha detto il tecnico bianconero, Tommaso Bellazzini (nella foto) –. Non abbiamo riconosciuto la partita, il Cannara non ci ha fatto girare da destra a sinistra, costringendoci ad andare più diretti. E’ anche vero che l’unica vera loro occasione è arrivata per un nostro errore, per un retropassaggio sbagliato, ma Michielan si è fatto trovare pronto: Mattia ha disputato una partita di spessore, di solidità, sia dal punto di vista del gioco che mentale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

