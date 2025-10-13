bella ariete sotto rete rinascita volley ko

Esordio con i fiocchi per l’Ariete Pallavolo Prato nel girone F di serie B2 femminile. La squadra di Massimo Nuti, impegnata su un campo tradizionalmente ostico come il Pala Coverciano, vince e convince con un netto 3-0 (16-25,16-25, 24-26) contro il Rinascita Volley Firenze. Risultato che Firenze è riuscita a mettere in dubbio solo nel terzo parziale, pur battagliando come ha potuto anche negli altri due set. Una bella prima di campionato per Prato e un successo che consolida le sicurezze di un gruppo che ha dato segnali importanti anche sotto il punto di vista della maturità e della solidità mentale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

