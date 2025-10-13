Kevin De Bruyne ha messo la firma sulla gara del Belgio contro il Galles. Il Belgio ha trovato ritmo grazie alla sua regia, fatta di tempi rapidi e letture pulite. La rete (nuovamente) dal dischetto al 18?, che è valsa l’1-1 dopo il gol di Rodon – poi l’1-2 di Meunier -, è il sigillo su una prestazione che unisce tecnica, passo e scelte semplici. Per i Diavoli Rossi è un segnale forte in vista dei prossimi impegni. Per l’Europa, un promemoria sul valore del capitano quando sta bene. De Bruyne in gol con il Belgio: i numeri del primo tempo e il video del gol. De Bruyne sceglie sempre l’opzione più utile. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Belgio, gol di Kevin De Bruyne: il capitano dà il via alla rimonta (VIDEO)