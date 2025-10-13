Belgio gol di Kevin De Bruyne | il capitano dà il via alla rimonta VIDEO

Kevin De Bruyne ha messo la firma sulla gara del Belgio contro il Galles. Il Belgio ha trovato ritmo grazie alla sua regia, fatta di tempi rapidi e letture pulite. La rete (nuovamente) dal dischetto al 18?, che è valsa l’1-1 dopo il gol di Rodon – poi l’1-2 di Meunier -, è il sigillo su una prestazione che unisce tecnica, passo e scelte semplici. Per i Diavoli Rossi è un segnale forte in vista dei prossimi impegni. Per l’Europa, un promemoria sul valore del capitano quando sta bene. De Bruyne in gol con il Belgio: i numeri del primo tempo e il video del gol. De Bruyne sceglie sempre l’opzione più utile. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Belgio, gol di Kevin De Bruyne: il capitano dà il via alla rimonta (VIDEO)

