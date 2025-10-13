Belgio-Galles De Bruyne decisivo | doppietta e prestazione da leader

Un’altra prestazione da fuoriclasse per Kevin De Bruyne, che ha guidato il Belgio alla vittoria contro il Galles nelle qualificazioni al Mondiale 2026. Il capitano dei Diavoli Rossi ha realizzato una doppietta e ha ottenuto un voto complessivo di 8.3, confermandosi ancora una volta il faro tecnico della squadra. Belgio, doppietta e controllo totale del gioco di De Bruyne. In 81 minuti in campo, De Bruyne ha segnato due gol e mostrato la consueta padronanza nel dettare i tempi della manovra. Con 32 tocchi, 18 passaggi precisi su 20 (90%) e 3 passaggi chiave, ha costruito quasi tutte le azioni pericolose del Belgio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

