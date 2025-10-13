Belgio-Galles De Bruyne decisivo | doppietta e prestazione da leader
Un’altra prestazione da fuoriclasse per Kevin De Bruyne, che ha guidato il Belgio alla vittoria contro il Galles nelle qualificazioni al Mondiale 2026. Il capitano dei Diavoli Rossi ha realizzato una doppietta e ha ottenuto un voto complessivo di 8.3, confermandosi ancora una volta il faro tecnico della squadra. Belgio, doppietta e controllo totale del gioco di De Bruyne. In 81 minuti in campo, De Bruyne ha segnato due gol e mostrato la consueta padronanza nel dettare i tempi della manovra. Con 32 tocchi, 18 passaggi precisi su 20 (90%) e 3 passaggi chiave, ha costruito quasi tutte le azioni pericolose del Belgio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Leggi anche questi approfondimenti
Questo sorcio ha invaso in Galles-Belgio 5 secondi prima del gol di Mateta in Islanda, calcio sport delizioso. - X Vai su X
Grande partita difensiva della Nord Macedonia con un ottimo Dimitrievski Il Belgio attacca a lungo ma non segna, finisce 0-0 In classifica Nord Macedonia prima con 12 punti in 6 partite, Belgio a 11 e Galles a 10 entrambe con 5 partite Lotta apertissima - facebook.com Vai su Facebook
De Bruyne è scatenato! Doppietta con il Belgio, è già a 8 gol in stagione - Kevin De Bruyne è scatenato: nel match cruciale contro il Galles per la qualificazione ai Mondiali, ha messo a segno una doppietta. Si legge su tuttonapoli.net
Qualificazioni Mondiali: De Bruyne trascina il Belgio, alla Francia non basta Nkunku - Due rigori trasformati dal napoletano in Galles, il milanista a segno nel 2- Segnala corrieredellosport.it
Galles-Belgio, gol di Kevin De Bruyne su calcio di rigore - De Bruyne sigla un calcio di rigore con la maglia del Belgio nel difficile match contro il Galles in trasferta. Lo riporta msn.com