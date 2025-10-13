Bebe Vio | Ancora oggi mi emoziono prima di una gara Progetti futuri? Espandere la mia Academy

La schermitrice italiana Bebe Vio ha parlato al Festival dello Sport di Trento a margine dell'evento "Nessuno vince da solo" dei progetti futuri della Bebe Vio Academy e dell'importanza di coltivare studio e sport fin da bambini.

Il Festival dello Sport di Trento Oggi, ultimo giorno del Festival dello Sport a Trento; uno degli ospiti sarà Bebe Vio: NESSUNO VINCE DA SOLO. L'incontro si terrà presso il palazzo della Società Filarmonica di Trento ad ore 18.00.

Bebe Vio, "guardavo sempre i Cesaroni quando ero in ospedale" - È il simbolo della determinazione, dell'energia e della resilienza: oggi Bebe Vio Grandis ha aperto la 55ª edizione del Giffoni Film Festival, accolta dall'entusiasmo dei Giffoners.