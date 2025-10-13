Beautiful streaming replica puntata 13 ottobre 2025 | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – lunedì 13 ottobre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Hope affronta suo padre chiedendogli di chiudere la relazione con Sheila, che considera una pericolosa criminale incapace di cambiare. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
