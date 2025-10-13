Beautiful Anticipazioni Trama Puntate dal 20 Al 26 Ottobre 2025 | Steffy tormentata dai fantasmi!

Beautiful Anticipazioni Trama Puntate dal 20 Al 26 Ottobre 2025: Steffy e Finn affrontano incubi e segreti dopo la morte di Sheila, mentre RJ e Luna cercano serenità. Intanto Liam medita di riconquistare Steffy e Poppy nasconde ancora la verità sulla paternità di Luna. Beautiful: Steffy cerca di ricostruire il rapporto con Finn, ma gli incubi sulla morte di Sheila tormentano ancora il medico e mettono a rischio il loro matrimonio. RJ e Luna vivono momenti di spensieratezza con una romantica nuotata notturna, mentre Zende continua a sentirsi diviso tra il segreto e i sentimenti. Hope e Thomas rafforzano la loro unione, ma restano preoccupati per la crisi di Steffy. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Beautiful Anticipazioni Trama Puntate dal 20 Al 26 Ottobre 2025: Steffy tormentata dai fantasmi!

#Beautiful, anticipazioni dal 13 al 18 ottobre 2025: Sheila e Steffy arrivano alle mani Ecco quello che accadrà nelle prossime puntate

