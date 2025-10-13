Beautiful Anticipazioni: Tra incubi interiori e segreti pronti a esplodere, Luna deciderà di parlare e sconvolgerà il destino di tutti In arrivo una settimana di tensioni forti a Beautiful. Luna ha un peso nel cuore: è pronta a rivelare tutto, senza più filtri. I suoi conflitti interiori crescono. Tra sogni che si trasformano in incubi, emozioni represse e demoni del passato, Luna vive momenti al limite. Quel segreto custodito tra le pieghe dell’anima minaccia di emergere — e quando lo farà, niente potrà restare come prima. Nel frattempo, gli altri protagonisti si muovono su un terreno scivoloso. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Beautiful Anticipazioni: Luna pronta a dire tutto – verità in arrivo