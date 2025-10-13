Beautiful Anticipazioni Americane | Ridge giura vendetta contro Luna ma Katie e Bill lo fermano ecco perché

Comingsoon.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle puntate americane di Beautiful Ridge vuole vendetta e desidera che Luna finisca in galera anche se incinta. Bill e Katie gli chiederanno di aspettare e per un motivo per loro molto importante. Ecco cosa accadrà nei prossimi episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge giura vendetta contro Luna ma Katie e Bill lo fermano, ecco perché

