Beatrice Valli in lacrime | Ho sofferto di attacchi di panico e depressione vado in terapia per i miei figli

13 ott 2025

Beatrice Valli parla di salute mentale a Le Iene e lo fa raccontando la sua esperienza personale con la depressione e gli attacchi di panico. L'appello dell'influencer ed ex di Uomini e Donne: "La psicoterapia è il primo passo per conoscersi e stare bene, chiedere aiuto non è una cosa da deboli". 🔗 Leggi su Fanpage.it

