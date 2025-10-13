Bayern Monaco Juventus Women il programma della vigilia | allenamento a Vinovo e conferenza in Germania I dettagli

Bayern Monaco Juventus Women, le bianconere preparano la supersfida di Champions: domani mattina rifinitura a Vinovo. È già tempo di tornare in campo per una notte europea da brividi. La Juventus Women si prepara ad affrontare la seconda, delicatissima partita della Women’s Champions League, la trasferta in casa del Bayern Monaco. La sfida, in programma mercoledì 15 ottobre, è un test fondamentale per il cammino delle bianconere, e come appreso da ecco il programma delle attività media per la giornata di vigilia, martedì 14 ottobre. La giornata inizierà a Torino. Le ragazze di Massimiliano Canzi svolgeranno infatti l’allenamento di rifinitura in mattinata, presso l’Allianz Training Center di Vinovo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

