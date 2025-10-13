Battlefield 6 | un ottimo ritorno costruito intorno ai punti forti del passato per il multiplayer La campagna il punto debole

Dopo un capitolo divisivo come Battlefield 2042, il nuovo episodio della serie di Electronic Arts e DICE tenta di rimettere ordine nel proprio universo, tornando a ciò che definisce davvero il marchio: guerre su larga scala, mappe distruttibili, veicoli che fanno la differenza e una direzione artistica più radicata nella realtà militare contemporanea. Battlefield 6 è un titolo che recupera l’identità perduta, riportando concretezza in una categoria – quella degli sparatutto- ormai da troppo tempo allo sbaraglio. Un multiplayer che ritrova la direzione Il cuore di Battlefield 6 batte forte nel multigiocatore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Battlefield 6: un ottimo ritorno costruito intorno ai punti forti del passato per il multiplayer. La campagna il punto debole

battlefield - ottimo

