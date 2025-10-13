Battlefield 6 | un ottimo ritorno costruito intorno ai punti forti del passato per il multiplayer La campagna il punto debole

Ilfattoquotidiano.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un capitolo divisivo come Battlefield 2042, il nuovo episodio della serie di Electronic Arts e DICE tenta di rimettere ordine nel proprio universo, tornando a ciò che definisce davvero il marchio: guerre su larga scala, mappe distruttibili, veicoli che fanno la differenza e una direzione artistica più radicata nella realtà militare contemporanea. Battlefield 6 è un titolo che recupera l’identità perduta, riportando concretezza in una categoria – quella degli sparatutto- ormai da troppo tempo allo sbaraglio. Un multiplayer che ritrova la direzione Il cuore di Battlefield 6 batte forte nel multigiocatore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

battlefield 6 un ottimo ritorno costruito intorno ai punti forti del passato per il multiplayer la campagna il punto debole

© Ilfattoquotidiano.it - Battlefield 6: un ottimo ritorno costruito intorno ai punti forti del passato per il multiplayer. La campagna il punto debole

In questa notizia si parla di: battlefield - ottimo

Battlefield 6 Recensione: l'esplosivo e devastante ritorno dello shooter EA - Possiamo finalmente dirvelo: abbiamo trascorso decine di ore in compagnia di Battlefield 6 e siamo pronti a svelarvene tutti i segreti. Da everyeye.it

battlefield 6 ottimo ritornoBattlefield 6 di EA debutta con un ottimo risultato su PC, anche se gli utenti dell'App EA segnalano problemi nel gioco - Battlefield 6 è stato lanciato con forza su PC, raggiungendo oltre 500. notebookcheck.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Battlefield 6 Ottimo Ritorno