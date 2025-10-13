Batteri nella doccia | il primo getto del mattino è un’esplosione microbica in faccia

Ogni mattina milioni di persone entrano in doccia convinte di lavarsi via germi, stanchezza e pensieri. Peccato che, prima ancora di insaponarsi, vengano investite da un’ondata di patogeni. Sì, il primo getto che colpisce in pieno viso non è solo acqua calda e vapore, ma un piccolo festival di microbi che vivono – indisturbati – dentro il soffione. Nel tratto finale dei tubi di casa, a meno di un metro dal nostro naso, prospera infatti un vero e proprio condominio di batteri e funghi. Quando la doccia è ferma per ore, questi minuscoli inquilini costruiscono biofilm, ovvero delle comunità gelatinose che si attaccano alle pareti interne del tubo. 🔗 Leggi su Panorama.it

