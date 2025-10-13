Bastoni sempre più uomo Nazionale | il gesto verso i compagni nonostante la squalifica

Dopo la vittoria dell’ Italia contro l’ Estonia, la FIGC ha comunicato che Alessandro Bastoni lascerà il ritiro della Nazionale nella mattinata di domani per fare ritorno ad Appiano Gentile. Il difensore dell’ Inter, protagonista finora di un percorso impeccabile nelle qualificazioni al Mondiale, non sarà a disposizione di Gennaro Gattuso per la prossima sfida contro Israele, in programma martedì sera allo stadio di Udine. La squalifica rimediata a Tallinn, dove Bastoni è stato ammonito nel secondo tempo, costringe infatti il centrale azzurro a saltare il match. Nonostante l’impossibilità di scendere in campo, il giocatore ha scelto di restare con la squadra fino all’ultimo allenamento, un gesto apprezzato dallo staff e dai compagni per lo spirito di gruppo mostrato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

