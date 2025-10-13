Bastano 250 documenti per avvelenare un’IA

Anthropic ha scoperto che sono sufficienti pochi testi ostili per impiantare una “porta nascosta” in un modello linguistico, a prescindere dalla sua dimensione. La scoperta ribalta l’idea che servano grandi percentuali di dati manipolati: conta il numero assoluto, non la quota. 🔗 Leggi su Repubblica.it

