Basta con l’arroganza di Roger Waters! Guai a contraddirlo | mi sta sulle scatole

“Thom Yorke è un ometto piccolo e un po’ timido”. Con questa frase, pronunciata pochi giorni fa nel Katie Halper Show, Roger Waters ha aggiunto un nuovo capitolo alla sua crociata personale contro i Radiohead, colpevoli — a suo dire — di aver suonato a Tel Aviv nel 2017. Sono passati otto anni, ma lui ancora non si dà pace. Ha raccontato di aver scritto molte lettere a Thom Yorke, ricevendo risposte “simpatiche”. Ma — parole sue — «poveretto, non ci riesce». Ora, che il leader del gruppo di Oxford non sia un cabarettista mancato possiamo anche concederlo. Ma che l’ex Pink Floyd si erga ogni volta a tribunale morale del mondo, demolendo chiunque non segua le sue linee guida etico-politico-spettacolari, anche no. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Basta con l’arroganza di Roger Waters! Guai a contraddirlo: mi sta sulle scatole

In questa notizia si parla di: basta - arroganza

Lancio di uova contro l’auto di due attivisti del comitato Antico Corso: "Basta con l’arroganza mafiosa nel quartiere"

L’arroganza e il nervosismo di chi ha capito che non potrà più costruire la propria carriera sulla tragedia del Medio Oriente. - X Vai su X

In questo clima tragicamente surreale in cui l’arroganza “del più forte e del più ricco” scavalca ogni valore democratico ed eticamente riconosciuto, #Macron continua a rappresentare un punto fermo in #Europa e non solo. L’intervista di oggi cerca di dettare un Vai su Facebook

Il figlio di Ozzy Osbourne furioso con Roger Waters: "Sei patetico e fuori dal mondo" - Il 39enne ha replicato con un post al vetriolo, a suon di imprecazioni, alle dichiarazioni dell'ex Pink Floyd, riguardanti il padre, star dei ... Secondo tgcom24.mediaset.it

Roger Waters si schiera con la Global Sumud Flotilla. «Quello che state facendo è grandioso, siete un esempio per tutti noi» - Noto da sempre per il suo attivismo politico a sostegno del popolo palestinese, Roger Waters ha voluto mandare un messaggio alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla. Si legge su corriere.it