Bassetti | Sulle chiavi di casa più batteri che nel wc

Genovatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue la campagna di sensibilizzazione di Matteo Bassetti sui rischi legati alla presenza di batteri negli oggetti che tutti noi utilizziamo quotidianamente. Dopo le spugnette per lavare i piatti, le borracce per l'acqua, i pesi in palestra e gli strofinacci da cucina, questa volta tocca ai. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

