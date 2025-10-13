Bassano sfortunato Peruzzo non si arrende

Continua il periodo nero tra le regine del passato per Fabio Peruzzo che, anche in occasione del recente Rally Storico Città di Bassano corso tra Venerdì e Sabato, si è visto costretto a salutare la compagnia in anticipo. Il pilota di Battaglia Terme, tornato al volante della sua Renault 5 GT. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

