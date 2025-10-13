Basket Unieuro Forlì al tappeto da Cividale 58-79
Terza sconfitta consecutiva per la Pallacanestro 2.015, che viene messa al tappeto da Cividale per 58-79 ed esce tra i fischi sonori dell'Unieuro Arena. È una delle Pallacanestro 2.015 più tristi di questo avvio di stagione, capace di fare la voce grossa soltanto nel secondo quarto contro un'avversaria priva di Francesco Ferrari e con Freeman ai box. Primo quarto da dimenticare per Forlì. Cividale colpisce a ripetizione e trova il +12 (4-16) dopo pochi minuti, quindi tiene le mani sul match (11-22) con i padroni di casa che segnano soltanto tre canestri dal campo. Nella seconda frazione la musica cambia, perché la difesa biancorossa è finalmente energica ed un break di 16-1 vale il sorpasso sul 31-26.
