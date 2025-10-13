Basket Serie B Nazionale La San Giobbe Chiusi si è ‘abbonata’ ai finali di brividi Zanco | Siamo stati anche fortunati ma vedo unione

Due vittorie su due con scarti minimi e arrivate dopo finali al cardiopalmo. È il marchio di fabbrica delle prime due uscite ufficiali della San Giobbe Chiusi: dopo Piombino anche il match con Latina ha riservato lo stesso arrivo in volata, sofferto sì ma anche vittorioso per i colori biancorossi. "Sapevamo che sarebbe stata una partita nervosa, Latina è squadra composta da giocatori importanti che sanno cosa serve nei momenti chiave per vincere le partite. Noi abbiamo fatto un primo tempo di altissimo livello, poi ci siamo rilassati un po’ permettendo ai nostri avversari di rientrare". È iniziata così l’analisi post-partita di coach Nicolas Zanco dopo la vittoria riportata sui laziali ad Arezzo (il palasport chiusino deve ancora scontare l’ultima giornata di squalifica: mercoledì contro Ferrara ultimo match interno lontano dal parquet amico per i Bulls). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

