Basket Serie B Nazionale La San Giobbe Chiusi si è ‘abbonata’ ai finali di brividi Zanco | Siamo stati anche fortunati ma vedo unione
Due vittorie su due con scarti minimi e arrivate dopo finali al cardiopalmo. È il marchio di fabbrica delle prime due uscite ufficiali della San Giobbe Chiusi: dopo Piombino anche il match con Latina ha riservato lo stesso arrivo in volata, sofferto sì ma anche vittorioso per i colori biancorossi. "Sapevamo che sarebbe stata una partita nervosa, Latina è squadra composta da giocatori importanti che sanno cosa serve nei momenti chiave per vincere le partite. Noi abbiamo fatto un primo tempo di altissimo livello, poi ci siamo rilassati un po’ permettendo ai nostri avversari di rientrare". È iniziata così l’analisi post-partita di coach Nicolas Zanco dopo la vittoria riportata sui laziali ad Arezzo (il palasport chiusino deve ancora scontare l’ultima giornata di squalifica: mercoledì contro Ferrara ultimo match interno lontano dal parquet amico per i Bulls). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: basket - serie
Basket serie A2 | Libertas, debutto contro Sella Cento: ecco la prima giornata di campionato
Basket, Serie C: Gaw Assi Brindisi scatenata, arriva anche Nicolas Maffei
Basket, serie B | Pielle 'spaccata', Burgalassi rassicura i tifosi: "Difficoltà affrontabili, faremo il bene di questa società"
Basket Serie C, Dogana Vecchia Starlight Valmadrera batte la Farnese https://lecconotizie.com/sport/valmadrera-sport/basket-serie-c-dogana-vecchia-starlight-valmadrera-batte-la-farnese/… via @Lecco Notizie - X Vai su X
Basket serie C Bella vittoria del Flavio Basket Pozzuoli. I gialloblu in piena emergenza sconfiggono largamente il Basket Agropoli Monterusciello. Preziosa e bella ?vittoria casalinga per il Flavio Basket Pozzuoli che sconfigge 81-67 s - facebook.com Vai su Facebook
Serie B - Dany Basket Quarrata, ecco la prima vittoria: Jesi ko all'overtime - Eccola, la prima storica vittoria del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata in Serie B Nazionale. Da pianetabasket.com
Basket Serie B Nazionale: il Consorzio Leonardo ha rimosso lo zero dalla classifica. Dany, la difesa è la chiave del primo successo - Ieri sera il Consorzio Leonardo Dany Quarrata ha scritto una delle pagine più memorabili della sua storia. Segnala msn.com