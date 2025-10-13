Basket Serie B Interregionale Mens Sana irriconoscibile Borgomanero fa l’impresa
BORGOMANERO 96 MENS SANA 91 BORGOMANERO: Olivieri 20, Buttiglione 18, Lastella 21, Benzoni 14, Martino, Gaiola 10, Charfi 7, Burkhardt, Pellegrino 4, Baiardi 2, Alberti, Rupil ne. Allenatore Di Cerbo. MENS SANA: Belli 14, Pannini 4, Perin ne, Calviani 3, Yarbanga 13, Pucci, Cerchiaro 3, Ferranti ne, Moretti, Nepi 18, Prosek 13, Jokic 11. Allenatore Vecchi. Parziali: 25-23, 52-42, 80-69. BORGOMANERO – Una irriconoscibile, soprattutto difensivamente, Mens Sana cede a Borgomanero contro i giovani padroni di casa, dominanti per quasi tutti i 40 minuti. Inizio subito molto complicato quello in provincia di Novara per i biancoverdi, che evidentemente restano ancora sul pullman: Borgomanero va subito sul +10, prima che Nepi e Belli accorcino, -4. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
