Basket Serie B Interregionale Mens Sana irriconoscibile Borgomanero fa l’impresa

Sport.quotidiano.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BORGOMANERO 96 MENS SANA 91 BORGOMANERO: Olivieri 20, Buttiglione 18, Lastella 21, Benzoni 14, Martino, Gaiola 10, Charfi 7, Burkhardt, Pellegrino 4, Baiardi 2, Alberti, Rupil ne. Allenatore Di Cerbo. MENS SANA: Belli 14, Pannini 4, Perin ne, Calviani 3, Yarbanga 13, Pucci, Cerchiaro 3, Ferranti ne, Moretti, Nepi 18, Prosek 13, Jokic 11. Allenatore Vecchi. Parziali: 25-23, 52-42, 80-69. BORGOMANERO – Una irriconoscibile, soprattutto difensivamente, Mens Sana cede a Borgomanero contro i giovani padroni di casa, dominanti per quasi tutti i 40 minuti. Inizio subito molto complicato quello in provincia di Novara per i biancoverdi, che evidentemente restano ancora sul pullman: Borgomanero va subito sul +10, prima che Nepi e Belli accorcino, -4. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

basket serie b interregionale mens sana irriconoscibile borgomanero fa l8217impresa

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Interregionale. Mens Sana irriconoscibile. Borgomanero fa l’impresa

In questa notizia si parla di: basket - serie

Basket serie A2 | Libertas, debutto contro Sella Cento: ecco la prima giornata di campionato

Basket, Serie C: Gaw Assi Brindisi scatenata, arriva anche Nicolas Maffei

Basket, serie B | Pielle 'spaccata', Burgalassi rassicura i tifosi: "Difficoltà affrontabili, faremo il bene di questa società"

basket serie b interregionaleBasket Serie B Interregionale. Mens Sana irriconoscibile. Borgomanero fa l’impresa - BORGOMANERO 96 MENS SANA 91 BORGOMANERO: Olivieri 20, Buttiglione 18, Lastella 21, Benzoni 14, Martino, Gaiola 10, Charfi 7, Burkhardt, Pellegrino ... Secondo msn.com

basket serie b interregionaleBasket B Interregionale, Mens Sana Basketball fermata a Borgomanero - 91 Borgomanero: Oliveri 20, Buttiglione 18, La Stella 21, Benzoni 14, Martino, Gaiola 10, Charfi 7, Burkhardt, Pellegrino 4, Baiardi 2, Alber ... Secondo radiosienatv.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Serie B Interregionale