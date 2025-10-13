Basket serie A2 | Libertas BiEmme Service si conferma title sponsor anche per questa stagione

La Libertas sarà ancora targata Bi.Emme Service. L'azienda, attiva in servizi edili e impiantistica civile e industriale, sarà nuovamente il title sponsor del club così come avvenuto nella passata stagione. Soddisfatto dell'accordo raggiunto Ferencz Bartocci, amministratore delegato: “La. 🔗 Leggi su Livornotoday.it