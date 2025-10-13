Basket serie A | Tortona raggiunge Virtus e Brescia in testa

Milano, 12 ottobre 2025 – La seconda giornata del campionato di Serie A di basket, dopo i quattro anticipi del sabato, è ricominciata con il lunch match di mezzogiorno vinto per 83-78 dalla neopromossa Acqua San Bernardo Cantù a spese della Unahotels Reggio Emilia. Gli uomini di coach Brienza si sono aggiudicati un match a lungo giocato sul filo dell’equilibrio grazie alla grande solidità difensiva mostrata soprattutto nella ripresa, nella quale hanno concesso soltanto 31 punti agli emiliani. In attacco, invece, a brillare ci hanno pensato Giordano Bortolani con 17 punti e Ife Joshua Ajayi con 14. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

