Basket serie A | Tortona raggiunge Virtus e Brescia in testa
Milano, 12 ottobre 2025 – La seconda giornata del campionato di Serie A di basket, dopo i quattro anticipi del sabato, è ricominciata con il lunch match di mezzogiorno vinto per 83-78 dalla neopromossa Acqua San Bernardo Cantù a spese della Unahotels Reggio Emilia. Gli uomini di coach Brienza si sono aggiudicati un match a lungo giocato sul filo dell’equilibrio grazie alla grande solidità difensiva mostrata soprattutto nella ripresa, nella quale hanno concesso soltanto 31 punti agli emiliani. In attacco, invece, a brillare ci hanno pensato Giordano Bortolani con 17 punti e Ife Joshua Ajayi con 14. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: basket - serie
Basket serie A2 | Libertas, debutto contro Sella Cento: ecco la prima giornata di campionato
Basket, Serie C: Gaw Assi Brindisi scatenata, arriva anche Nicolas Maffei
Basket, serie B | Pielle 'spaccata', Burgalassi rassicura i tifosi: "Difficoltà affrontabili, faremo il bene di questa società"
Basket Serie DR1. Basket Lecco, ottima vittoria con Morbegno https://lecconotizie.com/sport/lecco-sport/basket-serie-dr1-basket-lecco-ottima-vittoria-con-morbegno/… via @Lecco Notizie - X Vai su X
Basket serie C Bella vittoria del Flavio Basket Pozzuoli. I gialloblu in piena emergenza sconfiggono largamente il Basket Agropoli Monterusciello. Preziosa e bella ?vittoria casalinga per il Flavio Basket Pozzuoli che sconfigge 81-67 s - facebook.com Vai su Facebook
Basket, serie A: Tortona raggiunge Virtus e Brescia in testa - Milano, 12 ottobre 2025 – La seconda giornata del campionato di Serie A di basket, dopo i quattro anticipi del sabato, è ricominciata con il lunch match di mezzogiorno vinto per 83- Si legge su sport.quotidiano.net
Basket, Serie A: vittorie per Tortona e Cremona, Trapani supera Venezia dopo un supplementare - 00, nel quale Cantù ha battuto la Reggiana, la seconda giornata della Serie A basket 2025- Come scrive oasport.it