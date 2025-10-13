Basket Napoli crolla nel finale Trieste espugna la Alcott Arena con il punteggio di 84 a 79
Esordio casalingo amaro per la Napoli Basket. Sconffita contro Trieste Primo quarto molto equilibrato con squadre molto confusionarie e con molte palle perse, gli unici . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
In questa notizia si parla di: basket - napoli
Napoli Basket, D'Isanto: "I playoff sono il nostro obiettivo. Vogliamo entrare nel 'gotha' della pallacanestro italiana"
Napoli Basket, nei prossimi giorni novità sulla campagna abbonamenti: "Ci saranno sorprese per i tifosi"
Mercato Napoli Basket, mancano solo gli ultimi due tasselli per completare il roster
BASKET LEGA A: TRIESTE BATTE NAPOLI IN TRASFERTA, PRIMA VITTORIA STAGIONALE La Pallacanestro Trieste ottiene la prima vittoria stagionale in un PalaBarbuto caldo e combattuto, imponendosi su Napoli per 84-79. Una partita intensa, equilibrata - facebook.com Vai su Facebook
5 Napoli Basket Pallacanestro Trieste #NapoliBasketball | #DestinationNapoli | #Starting5 - X Vai su X
Basket, Napoli crolla nel finale. Trieste espugna la Alcott Arena con il punteggio di 84 a 79. - Sconffita contro Trieste Primo quarto molto equilibrato con squadre molto confusionarie e con molte palle ... Lo riporta forzazzurri.net
Diretta/ Napoli Trieste (risultato finale 79-84): Mitrou-Long 21 punti (basket, oggi 11 ottobre 2025) - Diretta Napoli Trieste streaming video tv: entrambe le squadre hanno perso all'esordio ma avevano impegni tosti, ci riprovano nella 2^ giornata. Si legge su ilsussidiario.net