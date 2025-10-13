Basket lotta ma soccombe il GMV all’esordio in Divisione Regionale 2

Pisa, 12 ottobre 2025 – Niente da fare per il GMV, nella prima giornata del campionato di Divisione Regionale 2: davanti al proprio pubblico, gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno dovuto chinare il capo davanti a Fortezza Livorno, neo promossa e protagonista del mercato estivo, con l’innesto di Loschi dalla serie B e di altri atleti esperti. Contro una squadra molto forte e fisicamente ben messa, i biancoverdi hanno fatto una buona gara, giocandola alla pari per lunghi tratti e cedendo solo per mancanza di esperienza e lucidità in difesa.. LA CRONACA – La gara inizia con le due compagini molto determinate, e Badalassi e compagni, pur commettendo alcuni errori difensivi, fanno girare bene la palla e si dimostrano molto precisi in attacco, terminando il primo quarto in sostanziale parità ( 24-25 ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

